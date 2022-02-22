السجن 5 سنوات لـ«مسجل» حاول استدراج طفلة والتحرش بها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ووكيل نيابة محمد عبد الناصر، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «مسجل خطر»، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بمحاولة استدراج تلميذة بالصف السادس الابتدائي، إلى أحد الشوارع بقصد التحرش بها، إلا أنّها صرخت وفرت هاربة، ليتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة، وذلك في القضية رقم 6743 جنايات قسم أول الفيوم.

تفاصيل ضبط مسجل خطر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 20 نوفمبر الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي مساكن التعاونيات بنطاق «كيمان فارس»، بتمكنهم من ضبط لص، أثناء محاولته التحرش بطفلة في أحد الشوارع بالمنطقة.

حاول استدراج طفلة والتحرش بها

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، ووجدوا الأهالي ممسكين بأحد الأشخاص، وتم التقابل مع سيدة تُدعى «صباح ك. ص.»، 37 سنة، عاملة بشركة نظافة، وأفادت بقيام المشكو في حقه المضبوط بتتبع تحركات ابنتها «حنين س. ع.»، 11 سنة، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، ومحاولته استدراجها إلى أحد الشوارع الجانبية أثناء عودتها من المدرسة للمنزل.

الطفلة صرخت واستنجدت بالأهالي

وبسؤال الطفلة، أفادت ما قالته والدتها، وأنّ المتهم حاول استدراجها بالقوة إلى أحد الشوارع المهجورة، بقصد التحرش بها، فصرخت وفرت هاربة، واستغاثت بالأهالي الذين أمسكوا به.

المتهم سبق اتهامه بخطف طفلتين

واعترف المتهم «سيد ك. م.»، 37 سنة، عامل، أثناء التحقيقات، بمحاولته استدراج الطفلة إلى أحد الشوارع الجانبية بقصد التحرش بها، وبالكشف عليه تبينّ أنّه سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 6753 إداري قسم أول الفيوم لسنة 2019، خطف طفلة، والقضية رقم 5824 إداري قسم أول الفيوم لسنة 2020، خطف طفلة، وله بطاقة تخصص إجرامي بالقسم تحت رقم 424/2 – ب.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وجرى عرض المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.