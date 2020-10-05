حبس عامل بتهمة استدراج "طفلة" وهتك عرضها بالشرقية

أمرت نيابة مركز شرطة الزقازيق، في محافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استدراج طفلة وهتك عرضها بالقوة.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، باتهام شاب يُدعى "ع. م. ع."، 23 سنة، عامل مقيم بقرية "بني عباد"، دائرة المركز، باستدراج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، إلى أرض خلاء بعيداً عن المنازل، وهتك عرضها بالقوة.

تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.