رئيس البرلمان العربي يهنئ «قوجيل» لانتخابه رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صالح قوجيل لانتخابه رئيسا لمجلس الأمة بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح بما يحقق المصالح العليا لدولة الجزائر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

البرلمان العربي: الجزائر دولة محورية في المنطقة العربية

وقال رئيس البرلمان العربي إن الجزائر دولة محورية في المنطقة العربية وتقوم بجهود بناءة لتعزيز التضامن العربي خاصة وأن الجزائر مقبلة على استضافة القمة العربية القادمة، معربا عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل بداية مرحلة مهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

ترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأمة الجزائري

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأمة الجزائري والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏