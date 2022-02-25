رشا سامي العدل: بعمل أكل وببيعه من 2018.. ومش بقلد كريم الحسيني

قالت الفنانة رشا سامي العدل، إنها لا تعمل على عربة للمأكولات، ولكنها تعد الطعام في المنزل ثم تبيعه، وحاليا تبيع الحلويات لحين تجهيز مطبخها لإعداد المأكولات الأخرى، «مفيش فرن في مطبخي عشان كدة مش هعرف حاليا أعمل طواجن، ومن الشهر الجاي هعمل طواجن وطبيخ عادي».

مش بقلد كريم الحسيني

وأكدت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أنها لا تقلد الفنان كريم الحسيني في العمل على عربة للمأكولات كما قال البعض.

وتابعت: «من قبل كريم وأنا شغالة كدة من 2018، وكنت بتحايل على ناس كتيرة يشتركوا معايا في عربية أكل ولكن خذلوني، ومحدش وقف جنبي واتريقوا عليا، وبالتالي أنا في الموضوع ده من زمان، ومش بقلد حد ولا بركب الترند».

حقيقة عدم مساعدة أعمامها لها

وعن حقيقة عدم مساعدة أعمامها لها، قالت: «مين اللي قال إنهم مقصرين؟ وكل عمامي جزمتهم فوق راسي، ولو رفعت سماعة التليفون وقولتلهم أنا محتاجة كذا مش بيتأخروا، بس دي مش القصة».

وكشفت عن أنها عضوة في نقابة المهن التمثيلية ووالدتها الفنانة نادية شكري: «بدل ما الناس تسألني أهلك فين أو عائلة العدل فين؟ طب ما تسألوني أنا مش بشتغل ليه عامة؟ وماما مش بتشتغل ليه عامة؟».

وكانت الفنانة رشا سامي العدل كشفت عن إدارتها مشروع «عربية أكل» في مدينة دهب بعيدا عن العمل الفني، وذلك بسبب ابتعاد المخرجين والمنتجين عنها في الفترة الأخيرة، وذلك خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».