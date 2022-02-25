كريم الحسيني يوجه رسالة إلى زوجته بعد دعمها له: «العيلة الطيبة رزق»

وجه الفنان الشاب كريم الحسيني، رسالة حب إلى زوجته وابنه «علي» لمساندتهما له، في مشروعه الجديد الذي كشف عنه الأسبوع الماضي بتحويل سيارته إلى مشروع لبيع المشروبات الساخنة على الطريق.

كريم الحسيني يعبر عن سعادته بدعم زوجته

نشر «الحسيني»، اليوم الجمعة، عددا من الصور برفقة زوجته وابنه بجوار مشروع بيع المشروبات الساخنة، عبر حسابه الرسمي بموقه الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها: «بما إن الجمعة المباركة رزق، برضو العيلة الأصيلة الطيبة رزق، الزوجة الصالحة اللي بتدعم زوجها رزق، الذرية الصالحة اللي بتسند رب الأسرة رزق».

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وتابع: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، بحبك يا بلسم يا مراتي ياللي واقفه في ضهري ومعايا ع المرة قبل الحلوة، بحبك يا علوة يا أحلى علي فى الدنيا يا ضهر وسند أبوك، بحبك يا فيجو يا فجر حياتنا ياللي ربنا بيكرمنا بس عشانك».

واستكمل: «والله العظيم ده بوست كله تفاؤل وطاقه إيجابية وأنا الحمد لله رب العالمين، شغال ومستورة الحمد لله ومسافر بعرضي المسرحي أمر تكليف».

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كريم الحسيني وبيع المشروبات الساخنة

كان الفنان كريم الحسيني، قد كشف الأسبوع الماضي عن تحويل سيارته الخاصة إلى مشروع لبيع المشروبات الساخنة على الطريق، ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه كشف، في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه غير مستاء من هذا المشروع، وأنه لجأ إليه بعيدا عن الفن حتى لا يضطر لقبول بعض الأعمال الفنية «الموبوءة»، على حد تعبيره.

وقال: «أنا واخد الموضوع طاقة إيجابية، عشان ملجأش للأفلام الأي كلام الموبوءة اللي بتتعرض علينا، وأنا موظف في مسرح الدولة وبعمل مشروع زي دا، بكل أريحية عشان ملجأش لحاجة تضايقني في الفن».