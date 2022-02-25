عاجل.. الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنعزل عن المجتمع الدولي بسبب حرب أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل قليل، إن الاتحاد سيدين الهجوم الروسي على أوكرانيا خلال جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها اليوم الجمعة.

وأضاف، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، أن روسيا ستُعزل عن المجتمع الدولي بسبب قرارها بشن الحرب على أوكرانيا.

عقوبات أوروبية على موسكو

وتواصل قوات الجيش الروسي قصفها للعاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى، فيما أعلن مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا، وذلك في حزمة من العقوبات التي بدأت عدد من الدول الأوروبية فرضها على موسكو.