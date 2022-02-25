أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «بوتين»

أعلن الاتحاد الأوروبي منذ قليل فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، إذ كانت توعدت الدول الأوروبية والغربية روسيا بالعقوبات منذ أسابيع، لكن هناك تساؤلات عدة بشأن قدرة العقوبات على وقف تحركات روسيا، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا التي دخلت يومها الثاني.

وبحسب مصادر مختلفة فإن العقوبات فرضت على الأصول المالية للرئيس الروسي، وكذلك لوزير الخارجية الروسي.

الجيش الروسي يعلن مقتل 200 من القوات الخاصة الأوكرانية

في نفس السياق، أعلن الجيش الروسي، ظهر اليوم، مقتل 200 من القوات الخاصة الأوكرانية خلال معركة شرسة ضارت رحاها في مطار هوستوميل، وذلك في اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية التي بدأت فجر أمس، في وقت كان رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلنسكي أعلن صباح مقتل 137 عسكريا أوكرانيا على الأقل، وسط دعوات أوكرانية للتفاوض، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

روسيا تضيق الخناق على العاصمة الأوكرانية «كييف»

وأعلن الجيش الروسي، منذ قليل، نجاح قواته في عزل كييف من ناحية الغرب، لافتا إلى أن القوات الانفصالية الموالية لروسيا تواصل ضرب مقرات الجيش الأوكراني، وفقما نقلت قناة سكاي نيوز.

ونجحت القوات الروسية اليوم في تشديد الخناق على العاصمة «كييف»، حيث أكد عمدة كييف على انهيار الدفاعات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية، داعيا المواطنين إلى الدخول إلى الملاجئ.

توزيع 18 ألف بندقية على «متطوعين» في أوكرانيا للدفاع عن كييف

في نفس السياق، وزعت السلطات الأوكرانية 18 ألف بندقية على من وصفتهم بـ«المتطوعين»، للدفاع عن العاصمة الأوكرانية «كييف»، وذلك في تنفيذ لما صرح به الرئيس الأوكراني من أن بلاده ستسلح المواطنين، فضلا عن دعوته لكل من يقدر على حمل السلاح بأن يحمله لمواجهة القوات الروسية.

في المقابل، كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا أنها تمكنت من إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 35، إلا أن موسكو لم تصدر ما يفيد بعد بشأن مصير هذه الطائرة.