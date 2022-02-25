تشميع قاعة أفراح بالإسماعيلية وضبط مدرس.. تحولت لمركز للدروس الخصوصية

أغلقت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة إحدى قاعات الأفراح بطريق عمارة السياحي «طريق البلاجات» لتحول نشاطها إلى مركز للدروس الخصوصية.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إن مأمورية مكبرة ضمت مأمورية الضرائب والمديرية المالية ومديرية التربية والتعليم والتهرب الضريبي والإدارة الهندسية والشئون القانونية بحي أول توجهت إلى مقر القاعة لحظة وجود الطلاب.

ضبط أحد المدرسين

وتابع البيان: «القاعة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية، وتم ضبط أحد المدرسين أثناء وجود عدد كبير من الطلاب، يؤدون امتحانا في مادته».

أكثر من 500 طالب داخل القاعة

وقال بيان محافظة الإسماعيلية إن عدد الطلاب يصل في القاعة إلى 550 طالبا وطالبة دون مراعاة للإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة وقرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا للحد من التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة.

وتابع البيان أنه لم يتم الحصول علي الموافقات اللازمة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبدون تنسيق مع أمن مديرية التربية و التعليم، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة.

وقال البيان «هذا التجمع يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة بتشميعها ومراجعة تراخيصها وحيال المدرس والمنظمين باتخاذ الإجراءات القانونية».

وأشار البيان إلى أن محافظ الإسماعيلية وجه باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة والمخالفة وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.