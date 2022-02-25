«الوطن» تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي: وضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار

تنعى «الوطن»، بمزيد من الحزن والأسى واحدا من أبنائها المؤسسين، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ، الذي توفى، قبل قليل، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

تاريخ الكردوسي في الصحافة امتد لأكثر من 36 عاما

وإذ تنعى «الوطن» واحدا من خيرة صحفيي مصر، فإنها تعزي أسرته ومحبيه وقراءه، وتحيي جانبا من تاريخه الطويل في عالم الكتابة والصحافة، امتد لأكثر من 36 عاما، في أكثر من تجربة صحفية.

الكردوسي، الذي ولد في محافظة سوهاج، كان معجونًا بحب «الوطن» جريدة وبلدًا، واضعا مصلحة مصر فوق أي اعتبار.

الكردوسي خاص معارك كثيرة كان زادُه فيها الكتابة وضميره المهني

ولأجل ذلك، خاض الكثير من المعارك، كان زاده فيها الكتابة وحدها وضميره المهني، الذي يعرفه كل من عمل معه.

رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه وكل من عرفه الصبر والسلوان.