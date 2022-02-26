أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 26-2-2022

مذاق مميز يمكن الحصول عليه من تناول الفاكهة، وليس هذا فحسب فتناول الثمار المختلفة يمد الجسم بالعديد من الفوائد والعناصر اللازمة لصحة الإنسان، أولها وفق ما تشير الأبحاث، تساهم في فقدان الوزن، لأنها تساعد على الشعور بامتلاء المعدة، كما تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة، لذا فإن الفاكهة وأسعارها من أكثر ما يهم الناس يوميا.

وفي ظل حرص الكثيرين على تناولها للعمل على الاستفادة من عناصرها الغذائية والفيتامينات وعملها على تقوية مناعة الشخص في ظل مواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، تستعرض «الوطن» فيما يلي، وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 26 فبراير، أسعار الفاكهة.

أسعار الفاكهة في الأسواق

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الجوافة اليوم بين 8 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، بلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.

سجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها.

كما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا.

وفي ظل حرص الكثيرين على تناول البرتقال لغنائيه بفيتامين سي الهام في مواجهة نزلات البرد والإنفلونزا، نستعرض أسعار البرتقال حيث تراوح سعر البرتقال «أبو صرة» بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 6 جنيهات.

كما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو من التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيها، وتراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم بين 17 و23 جنيهًا.

سجل العنب المستورد الأسود سعر 25 جنيها.

تراوح سعر الحرنكش اليوم، بين 9 إلى 13 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من الأفوكادو نحو 50 جنيها.

كما تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات.

كما تراوح سعر القشطة البلدي بين 17 و23 جنيهًا.

وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه.