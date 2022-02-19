فوائد تجهلها عن البرتقال.. خبير تغذية توضح

يفضل الكثير من المواطنين تناول البرتقال، خاصة خلال أيام فصل الشتاء، بسبب الفائدة الكبيرة التي يقدمها البرتقال لصحة الجسم، ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يعرفون فوائد تناول البرتقال، سوى أنه غني بفيتامين «سي»، على الرغم من أن هناك العديد من الفوائد التي يقدمها البرتقال.

وخلال التقرير التالي توضح الدكتورة شيري أنسي نجيب، أستشارية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN والجمعية الأمريكية للسمنة TOS، لـ «الوطن»، الفوائد المتعددة لتناول البرتقال.

يساعد على ضبط السكر

قالت الدكتورة «شيري أنسي»، خبيرة التغذية، إن البرتقال من الفاكهة الغنية بالألياف، والتي لها دور كبير في ضبط السكر في الدم بجانب أنها تساعد في فقدان الوزن وذلك لأنها تشعر الإنسان بالشبع لفترات طويلة.

وأضافت «أنسي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ان تناول البرتقال يحافظ على صحة القلب، ويجعله يعمل بصورة طبيعية، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يحد من تساقط الشعر

وأشارت «أنسي» إلى أن تناول البرتقال يساعد في التخلص من تجاعيد البشرة والحفاظ عليها، بجانب أنه يقلل من ظهور علامات التقدم في السن، بالإضافة إلى أنه يحد من تساقط الشعر، وهذا يرجع إلى أنه غني بفيتامين «سي»، الذي يحفز على تكوين مادة «الكولاجين» التي تحد من التساقط.

يرفع المناعة ويقلل من حدوث الالتهابات

وأوضحت «أنسي»، أن البرتقال من الفاكهة التي لديها قدرة كبيرة على تدعيم صحة الجهاز المناعي، لاحتوائه على فيتامين «سي»، والذي يعمل على إنتاج كرات الدم البيضاء، والتي يمكن أن تحارب التهابات الجسم والحد من خطورتها، بجانب الوقاية من حدوث نزلات البرد الشديدة خاصة خلال فصل الشتاء.