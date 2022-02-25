مع اقتراب دخول روسيا لقلب كييف.. مسؤول أوكراني: الجسور تحت السيطرة وسلَّحنا الشعب

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، إنّه تم وضع الجسور تحت حماية وسيطرة خاصة، وأشار إلى أنّ سكان كييف قد سمعوا دوي 5 انفجارات قرب محطة طاقة في العاصمة الأوكرانية مساء اليوم الجمعة.

إقامة نقاط تفتيش عند مداخل كييف

وأضاف رئيس بلدية كييف أنّه تمت إقامة عدّة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية، وذلك عقب تطويق قوات الجيش الروسي لمشارف العاصمة الأوكرانية منذ صباح اليوم، تمهيداً لاجتياحها.

قصف مدفعي كثيف على كييف

من جانبه وبحسب وكالة «رويترز»، فقد أفاد شاهد عيان بأنّه تم سماع قصف مدفعي في العاصمة الأوكرانية كييف، وكانت الأمم المتحدة طالبت بإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا بدون عوائق، في ظل قصف مكثف ومستمر من قبل سلاح الجو الروسي على العاصمة وعدد كبير من المدن.

مباحثات أوكرانية مع بايدن بشأن العقوبات على روسيا

وأعلن الرئيس الأوكراني، قبل قليل، أنه بحث مع بايدن موضوعي العقوبات على روسيا والمساعدات العسكرية، وذلك عقب إعلان الكرملين نقلا عن المتحدث الرئاسي استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجلوس وفد روسي رفيع المستوى على طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني لمناقشة الأوضاع، وذلك عقب مطالبة الرئيس الأوكراني بالعودة للمفاوضات بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.

تسليح أفراد الشعب الأوكراني ضد الروس

وكانت قوات الجيش الأوكراني وزعت صباح اليوم الجمعة، الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخيرة على المدنيين للدفاع عن أنفسهم في ظل تقدم روسي مستمر نحو العاصمة وعدد كبير من المدن الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين والعسكريين.

ويعد اليوم الجمعة هو ثاني أيام العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاقها منذ فجر يوم أمس الخميس، ولم يضع توقيتا محددا لانتهائها.