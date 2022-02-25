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زاخاروفا: نظام كييف لا ينفذ أوامر تأتيه من وراء المحيطات

أوكرانيا انسحبت من 60 اتفاقية مع روسيا منذ 2014

كتب:

شريف سليمان
04:51 م | الجمعة 25 فبراير 2022
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السلطة الحالية في أوكرانيا بأنها «حكومة دُنيا تعذب الشعلب الأوكراني، ولا تتمتع بأي سيادة في القرارات التي تتخذها».

روسيا: النظام الأوكراني الحالي لا يراعي مصالح شعبه

وأضافت «زاخاروفا» خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بثته قناة العربية الإخبارية، أن نظام كييف لا ينفذ إلا الأوامر التي تأتيه فيما وراء المحيطات، وبالتالي فإنهم ليسوا مع مصالح الشعب الأوكراني، معبرة عن أملها في أن يتصدى الأوكرانيون لهذه الحكومة.

روسيا: مستعدون للتواصل مع أوكرانيا

كما اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الحكومة الاوكرانية تستغل الشعب الأوكراني لمصلحة الشركات الأجنبية، معقبة: «مستعدون لإرسال وفد يتكون من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى إلى مينسك لإجراء الاتصالات مع أوكرانيا».

أوضحت: «منذ عام 2014 قطع الجانب الأوكراني أكثر من 30 اتفاقية، وانسحبت من أكثر من 60 اتفاقية في إطار رابطة الدول المستقلة».

وأكدت، أن الدبلوماسيين الأوكرانيين كانت لديهم إمكانيات واسعة للعمل الدبلوماسي ولم يتعرضوا للخطر، بعكس البعثات والقنصليات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا التي حاصرها القوميون الأوكرانيون، موضحة: «تلقينا رسائل احتوت على أخطار، وخيم الخطر على عائلات الدبلوماسيين، وارتكب القوميون الأوكرانيون الكثير من الأعمال الإرهابية تجاه البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، وللأسف اختار نظام كييف هذا الطريق في العلاقات مع روسيا».

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بقلم شريف سليمان