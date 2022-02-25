عاجل.. الرئيس الأوكراني ينفي مغادرة كييف: سندافع عن استقلالنا ودولتنا «فيديو»

نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي، مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، إذ ظهر في مقطع فيديو رفقة مساعديه أمام مقر الرئاسة، وقال إنه موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية في البلاد.

مقطع مصور لزيلنيسكي ووزرائه

وقال زيلنيسكي، وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: «نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا»، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

العملية العسكرية على أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر أمس الخميس عن إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد «بوتين» على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.