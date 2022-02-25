روسيا: نأمل أن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من نظام كييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مواطني دونيتسك ولوجانسك عانوا من الإبادة الجماعية على يد نظام كييف.

زخاروفا: نستهدف إحلال العدالة

وأضافت «زخاروفا» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بثته قناة «العربية»: «منذ عام 2014 نستهدف إحلال العدالة ومحاسبة هذا النظام الذي ارتكب مجازر ضد المواطنين، وإزالة النازية في أوكرانيا، وأن يحرر الشعب الأوكراني نفسه من هذه السلطات الحاكمة».

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «بذلنا جهودًا قصوى في كييف لوقف مهاجمة الشعب الأوكراني من هؤلاء الأشخاص، وإحلال السلم عبر إحلال الوسائل الدبلوماسية على أساس الحوار المباشر مع دونيتسك ولوجانسك».

روسيا: البلاد الغربية تجاهلت مخاوفنا

وأكدت: «على السلطات الأوكرانية إجراء الحوار بالنسبة للانتخابات بشأن مستقبل هاتين الدولتين، حيث أقرت قوانين تمييزية فيما يخص اللغة»، مشددة على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الغربية أطلقت حملة تضليل واسعة ضد بلادها ووفرت الدعم العسكري والمستشارين العسكريين الأوكرانيين، معقبة: «عبرنا عن قلقنا تجاه ذلك، وتجاهلوا هذا القلق».