عاجل.. الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينتين في شمال شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أنّ عناصر الجيش الروسي تمكنت من عزل والسيطرة على مدينتي سومي وكونوتوب في شمال شرق أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة «إنتر فاكس» الروسية، وذلك خلال اليوم الثاني من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

تدمير أهداف عسكرية أوكرانية وعزل المدن

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع إن القوات دمرت 211 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا خلال 48 ساعة من بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وفقا لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 6 مقاتلات ومروحية واحدة، و5 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني، كما دمرت عشرات الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ والمركبات العسكرية، وأفادت الوزارة بأن قوات دونيتسك ولوغانسك توغلت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، وذلك لمسافات تزيد على 20 كيلومترا في كل من المنطقتين الواقعتين في إقليم دونباس.

آلاف اللاجئين والنازحين من أوكرانيا بعد القصف الروسي

ووفق مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فإن العملية العسكرية الروسية تسببت في فرار أكثر من 50 ألف أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الهجوم الروسي، إضافة إلى نحو 100 ألف نازح داخل أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في البلاد وعدم الخضوع لأوامر وتعليمات الرئيس الأوكراني، وذلك عقب الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، عن طريق قصف جوي مكثف تبعه دخول بري بالدبابات والمدرعات إلى الداخل الأوكراني، وصولاً إلى مشارف العاصمة كييف، حيث تفصل القوات الروسية عن قلب العاصمة الحيوي كيلومترات قليلة، ما دفع عناصر الجيش الأوكراني إلى توزيع السلاح على المدنيين للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم ضد الهجوم الروسي.