تنسيق للربط الاستثماري بين المناطق الصناعية والتجارية

بحث اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أطر التعاون المشترك وتبادل المعلومات بما يخدم خطط الاقتصاد القومى وتحسين مناخ الاستثمار الصناعى والتجارى.

وصرح «الزلاط» بأن الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز التجارة الداخلية، وأهمية التكامل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكداً أن الهيئة ستسخّر جميع أدواتها وقواعد بياناتها لإنجاح التعاون. وأشار إلى أنه بحث تبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بقواعد بيانات السجل الصناعى لدى الهيئة وكذا السجل التجارى لدى جهاز التجارة الداخلية، لبحث إمكانية إنشاء رقم موحد للمنشأة على مستوى الجمهورية يحتوى على جميع معلوماتها، ما ييسر تبادل وتداول المعلومات وسرعة الإجراءات بين الجهات المختصة لإنجاز إجراءات المستثمر.

من جهته، أكد «العشماوى» حرص الجهاز على التعاون مع هيئة التنمية الصناعية، لتحقيق التكامل الاقتصادى وبما يخدم خطط الدولة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال السنوات الخمس الماضية فى الإسهام بـ18 مشروعاً تجارياً ولوچيستياً فى 11 محافظة بنظام حق الانتفاع، بالتعاون مع القطاع الخاص وباستثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه.