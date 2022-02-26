الرئيس الفرنسي يتصل بنظيره الأوكراني مرتين للاطلاع على الأوضاع

قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون اتصل، أمس الجمعة مرتين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاطلاع على الأوضاع.

وكانت قناة «بي أف أم» الفرنسية، قالت في وقت سابق، إن باريس سترسل جنودا إلى رومانيا وإستونيا، في إجراء لم يبحثه جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي عقدت بعد ظهر أمس الجمعة، موضحة أن باريس سترسل في منتصف شهر مارس المقبل مجموعة قتالية من 500 جندي ومعداتهم، ومن المحتمل أن تكون دبابات مدرعة من نوع AMX 10 وGriffons في رومانيا.

فرنسا ترسل 200 جندي من مشاة الجبال في إستونيا

وأضافت القناة الفرنسية، أن باريس في أوائل مارس المقبل سترسل 200 جندي من مشاة الجبال في إستونيا، مشيرة إلى أن سلاح الجو الفرنسي سيحرس سماء دول البلطيق بـ4 طائرات مقاتلة من طراز «ميراج 2000»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.