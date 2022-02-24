ماكرون يدعو مجلس الدفاع الفرنسي لاجتماع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه، قبل قليل، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مجلس الدفاع الفرنسي إلى اجتماع اليوم، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فى نبأ عاجل لوكالة أنباء فرانس برس.

اجتماع ماكرون مع مجلس الدفاع الروسي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

وكان «ماكرون»، قد عقد اجتماعا في وقت سابق، مع مجلس الدفاع الفرنسي تزامنا مع إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه سيوقع مرسوما للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، حيث دعا أعضاء مجلس، الإثنين الماضي، الأمن الروسي رئيس البلاد إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين ذاتيا واللتين كانت موسكو تعتبرهما جزءا من أراضي أوكرانيا، متهمين السلطات الأوكرانية بالسعي لحل قضية دونباس عسكريا.

الأزمة الأوكرانية

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.