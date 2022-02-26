إعلان نتائج نقابة المهندسين في القليوبية ومجاهد نقيبا للدورة الثالثة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية في القليوبية، فوز المهندس مصطفى مجاهد نقيبا للمهندسين للدورة الثالثة على التوالي بحصوله على 1254 صوتا في مقابل منافسه عبدالله العمري 828 صوتًا.

وأجرت «الوطن» بثًا مباشرًا لوقائع إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية، والتي انتهت بفورز المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، نقيبا للمهندسين للدورة الثالثة على التوالي بعد أن حصل على أغلبية الأصوات.

إيمان المرسي وأمل فوزي في مجلس النقابة

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بمقاعد أعضاء محلس النقابة الفرعية، فعلى مقعدي المدني المهندس جمال حجاب 680 صوتا، والمهندسة أمل فوزي 644 صوتا، و4 مقاعد كهرباء حصدهم تامر رمضان 1005 أصوات، والمهندس وسام أحمد عبدالسلام متولي 819 صوتا، المهندس أحمد الحملاوي 711 صوتا، والمهندسة إيمان المرسي 695 صوتًا، وفي مقعد الميكانيكا المهندس صلاح شكري 890 صوتًا.

نقيب المهندسين يشكر المشاركين

وأعرب المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين عن خالص شكره، وتقديره لجموع مهندسي القليوبية الذين أعطوه ثقتهم، واعدا ببذل مزيد من الجهد؛ للارتقاء بهم وبنقابتهم وتقديم الخدمات التي تليق بهم خلال الدورة المقبلة.

وكانت انتخابات نقابة المهندسين في القليوبية، شهدت إقبالا متزايدًا قبيل غلق باب اللجان.

وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين، إنّه تم توفير كل سبل الراحة، داخل اللجان الانتخابية السبعة، والموزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين في سرعة الإدلاء بأصواتهم، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد؛ ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته.