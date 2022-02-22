وجوه نسائية تشعل المنافسة في انتخابات المهندسين بالقليوبية

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية يوم الجمعة القادم 25 فبراير الجاري ماراثون ساخن بين جميع المرشحين للفوز بعضوية مجلس الإدارة فى الدورة الجديدة، إلا أن الجديد فى هذه الدورة هو خوض عدد من الوجوه النسائية الانتخابات، والمنافسة بقوة على معظم المقاعد، وهو ما أشعل المنافسة بين جميع المرشحين للانتخابات القادمة.

الوجوه النسائية تشعل المنافسة

ففي شعبة كهرباء، تخوض المهندسة «منال زين العابدين عمر مصطفى السيسي»، مدير التخطيط العمراني بديوان محافظة القليوبية، الشهيرة بـ«منال السيسي»، السباق لأول مرة، إلا أنها أشعلت المنافسة على هذا المقعد الذي يتنافس عليه 16 مهندساً من أعضاء النقابة، شعبة كهرباء، حيث تسعى إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف، وبرنامج يهدف إلى الإخلاص والتفاني في خدمة المهندسين من أعضاء النقابة، وتأكيد شعار «نقابتكم في خدمتكم»، والعمل على رفعة الوطن.

ويتنافس معها على نفس المقعد من الوجوه النسائية أيضاً كل من المهندسة «زينب عبد الرازق محمد عبدالموجود»، الشهيرة بـ«زينب عبد الموجود»، والمهندسة «إيمان المرسي محمد»، الشهيرة بـ«إيمان المرسي».

وفي شعبة مدني، تخوض المهندسة «أمل فوزي مجاهد جاب الله»، الشهيرة بـ«أمل فوزي»، الانتخابات وسط منافسة شرسة من عدد كبير من المهندسين المرشحين على عضوية مجلس النقابة عن الشعبة.

منافسة شرسة في انتخابات المهندسين بالقليوبية

وتشير المؤشرات إلى أن هناك منافسة شرسة ستشهدها الانتخابات القادمة لنقابة المهندسين بمحافظة القليوبية، بدايةً من مقعد النقيب، وانتهاء بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة، وعلى جميع الشعب، حيث تجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكذلك إجراءات وقائية واحترازية، حفاظاً على سلامة الناخبين من المهندسين بالقليوبية.

وتشهد نقابة المهندسين بالقليوبية، خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، حملات دعاية ومنافسة شرسة بين المرشحين، أملاً في حصد المقاعد التي يخوضون المنافسة عليها.

مرشحان يخوضان المنافسة على مقعد النقيب

ومن المقرر أن تجري أيضاً الانتخابات على مقعد النقيب، الذي يتنافس عليه اثنان من المرشحين، هما النقيب الحالي المهندس مصطفى مجاهد، ينافسه المهندس عبد الله العمري.

كما تجري الانتخابات على مقاعد الشعاب المختلفة، منها شعبة الكهرباء، التي تقدم لها 16 مرشحاً، ينتخب منهم 4 أعضاء، وشعبة المدني، التي يتنافس على مقعديها 11 مرشحاً، وكذلك شعبة ميكانيكا، حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعد واحد فقط.

وتجرى انتخابات نقابة المهندسين تحت إشراف قضائي كامل، ووسط تواجد أمني من قبلأجهزة الأمن بالقليوبية.