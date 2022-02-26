فرحات: روسيا لن تسمح باستدراجها لمعارك مفتوحة.. ومهمتها بأوكرانيا محددة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن اعتبارها فخا للعملاق الروسي، مشيرًا إلى أن روسيا لديها تجربة سابقة في أفغانستان ولن تسمح باستدراجها لمثل تلك المعارك المفتوحة بدون سقف زمني وبدون أهداف محددة.

وأضاف فرحات خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه سيظل هناك سؤال مشروع عن الأهداف الروسية، وهل ستقف عند هذه الأهداف أم أن ردود فعل القوى الغربية ستغريها لتطوير أهدافها، مشددًا على اعتقاده بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محددة بدقة من حيث النطاق والأهداف، ويمكن لروسيا أن تتلقف أي كلمات حول الحوار والعودة للتفاوض.

أوكرانيا ليست فخًا لروسيا

وأشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن قرار مجلس الأمن سيتضمن عودة الأطراف للتفاوض، مشددًا على أن أوكرانيا ليست فخًا لروسيا، مع استمرار سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي، مشيرا إل أن عملية التحول في النظام الدولي عملية تراكمية تأخذ فترة طويلة، وبالتالي لا يمكن الوقوف أمام أزمة واحدة تحقق التحول العالمي.

وأكد فرحات على أن هناك تراكمات للأزمات الدولية والاقليمية، والتي كشفت الانتقال في هيكل النظام الدولي، مشددًا على أن الكثير من الأزمات أظهرت التحول التراكمي في النظام العالمي مثل الأزمة السورية، والتي تدخلت فيها روسيا بقوة وأزاحت الفاعلين الدوليين مثل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.