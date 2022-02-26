الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواصل العمل مع شركاء واشنطن لمعاقبة روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركاء واشنطن لمعاقبة روسيا بسبب العملية العسكرية غير المبررو في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الوزارة الأمريكية، إنّ بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا، مضيفة: «سنواصل إجبار روسيا على دفع ثمن باهظ بسبب حربها على أوكرانيا».

«الخزانة الأمريكية»: بوتين ولافروف مسؤولان بشكل مباشر عن الوضع في أوكرانيا

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مسؤولان بشكل مباشر عن الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن موسكو ستحاول الاستيلاء على كييف هذه الليلة، مضيفا، في خطاب تليفزيوني، إنه سيكون الليل أصعب من النهار حيث يمكن سماع صوت القصف والدوي الهائل من الغارات الجوية على كييف.

وحذر زيلينسكي، من أن القوات الروسية ستقتحم عاصمة بلاده الليلة.

عمدة «كييف»: الوضع في المدينة أصبح خطير

من جانبه، قال عمدة العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيتالي كليتشكو إن الوضع في المدينة أصبح خطيرا حيث اقتربت القوات الروسية من المدينة، موضحا أن الليلة القادمة وحتى الصباح ستكون صعبة للغاية، مؤكدا وضع حراسة الجسور وإقامة نقاط تفتيش لإغلاق مداخل المدينة، وسد حركة المرور عند المواقع الاستراتيجية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إن سقوط «كييف» أمام القوات الروسية احتمال وارد، مضيفة ردا على سؤال: «هم يشنون بنشاط هجوما متقدما ضد أوكرانيا، ضد عاصمتها، يريدون الإطاحة بالسلطة هناك».