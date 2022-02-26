عاجل.. الرئيس الأوكراني: روسيا تستخدم كل قوتها لإسقاط العاصمة كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ القوات الروسية ستستخدم كل قوتها لاختراق الدفاعات في العاصمة، مضيفا أنهم لا يمكنهم خسارة كييف، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كانت موسكو، استخدمت في وقت سابق، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن الدولي، بشأن أوكرانيا، فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.

وأدان المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن، استخدام موسكو حق النقض حول مشروع قرار امريكي ألباني حول أوكرانيا. وتم تقديم المشروع باسم 65 دولة من الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

11 دولة تصوت لصالح مشروع القرار

وعطلت موسكو باستخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

مشروع القرار يدين العملية العسكرية في أوكرانيا

كان مشروع القرار، يدين العملية العسكرية في أوكرانيا واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا، كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.