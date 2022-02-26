واشنطن: أفعال روسيا تتعارض مع الميثاق الأممي وتداعياتها خطيرة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ أفعال روسيا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولها تداعيات خطيرة على السلام والأمن على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن العلاقة مع الغرب اقتربت من نقطة اللاعودة.

وأكد رئيس برلمان صربيا إيفيتشا داتشيتش، أنّ الغرب يقنع صربيا بأنّ ما يحدث في أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي، فيما يتناسى انتهاكه القانون الدولي في كوسوفو وميتوخيا.

وزارة الدفاع الروسية ضمن عقوبات «الاتحاد الأوروبي»

وفي سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 60 مؤسسة روسية رائدة في مجال التصنيع العسكري، وقال في بيان، إن القائمة السوداء شملت شركات: «سوخوي - توبوليف - بروجريس - مركز الفضاء - كلاشينكوف - ألماز - أنتي - أورال فاجون زافود - السكك الحديدية الروسية - شركات كاماز - سيفكوم فلوت - سيفماش».

وشملت العقوبات الأوروبية، وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ومؤسستي أبرون بروم، وروس أبرون إكسبرت، كما حظر الاتحاد الأوروبي جميع الشركات المذكورة من الوصول إلى سوق رأس المال، وأي نوع من الخدمات المالية.

وفرض الاتحاد الأوروبي، قيودًا صارمة على التعامل مع الصناعات العسكرية والطاقة وتصنيع الطائرات والقطاعات المالية في روسيا.

من جابنه، اعتبر السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، قرار «أوتاوا»، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغير المقبول، مؤكدًا أن موسكو سترد على هذه الإجراءات.

بلغاريا تغلق أجواء البلاد أمام الطائرات الروسية

من جانبها، أعلنت السلطات البلغارية، إغلاق أجواء البلاد أمام الطائرات الروسية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت وزارة النقل في بلغاريا، في بيان، إن البلاد حظرت هبوط وإقلاع الطائرات الروسية في المطارات على الأراضي البلغارية أو دخولها المجال الجوي البلغاري اعتبارا من اليوم السبت، تضامنا مع أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.