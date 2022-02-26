أعلن الانفصاليون في شرقي أوكرانيا مقتل 7 أشخاص في لوجانسك إثر قصف جوي للجيش الأوكراني، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية، إنه تم سماع دوي انفجارات بالعاصمة «كييف».

القوات الروسية تطلق «صواريخ كاليبر» على أوكرانيا من البحر الأسود

وأوضح الجيش الأوكراني، أنَّ القوات الروسية تطلق «صواريخ كاليبر» على أوكرانيا من البحر الأسود، مشيرا إلى ضربات جوية روسية استهدفت: سومي وماريوبول وبولتافا.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق، صد هجوم في شارع رئيسي بالعاصمة «كييف».

سماع دوي صفارات الإنذار في: خاركيف وأوديسا

وفي سياق متصل، أشار شهود لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى قصف جوي يستهدف وسط العاصمة «كييف»، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي صفارات الإنذار في خاركيف وأوديسا.

وكانت السلطات الاوكرانية، أكّدت في وقت سابق، وقوع هجوم على قاعدة عسكرية قرب كييف، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى تحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ للاحتماء من القصف. وكانت القناة الإخبارية، أشارت في وقفت سابق، إلى استئناف قصف «كييف»

وكانت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها «بلانيت لابي»، كشفت مطار بوريسبيل «مطار كييف الدولي»، سالمًا بدون ملاحظة أضرار أو آثار تدمير، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأكّدت الصور الشائعات التي أثيرت عن الإجراءات المتخذة في جميع أنحاء أوكرانيا قبل بدء العمليات العسكرية الروسية، إذ جرى إغلاق الممرات ومدرجات الهبوط بالمطار بواسطة سيارات مصطفة، في محاولة لمنع الطائرات الروسية من الهبوط والاستفادة من المطار.

وأوضحت «العربية»، أن خدمات الكهرباء والإنترنت في «كييف» تعمل بشكل طبيعي، فيما تبحث السلطات اليابانية، فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب دعمها لروسيا.