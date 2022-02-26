الأمن القومي الأوكراني: الوضع في العاصمة كييف تحت السيطرة

أعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني، أنّ الوضع في العاصمة كييف تحت السيطرة، وأكدت قناة «العربية» الإخبارية، وجود غارات جوية في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وذكرت أنّ هناك معلومات عن اقتراب القوات الروسية من كييف، صباح اليوم السبت

قطع في خدمة الإنترنت تشهده كييف

وأوضحت قناة «العربية»، أن هناك قطع في خدمة الإنترنت تشهده كييف، فيما يبحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم السبت، مع فريق الأمن القومي تطورات الأزمة الأوكرانية.

من جانبها، أشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إلى تقدم أمريكي أوروبي حول إقصاء روسيا عن «نظام سويفت» للتحويلات المالية.

50 دولة تدين استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن

كانت 50 دولة أصدرت، أمس الجمعة، بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي منع صدور قرار دولي يدين العملية الروسية ضد أوكرانيا، وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في بيان إن من يقفون هنا اليوم ما زالوا يؤمنون بواجب مجلس الأمن الجليل وأسمى أهدافه لمنع الصراع وتجنب ويلات الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضافت جرينفيلد، إن موسكو أساءت استخدام سلطتها باستخدام حق النقض ضد القرار القوي.