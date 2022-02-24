الصحة: 40% نسبة زيادة أعداد المصابين بالإنفلونزا الموسمية

استقبلت وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن لها 105، عدد من التساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا، ودور البرد المنتشر خلال هذه الأيام، وطرق الوقاية، والتفرقة بينه وبين فيروس كورونا، وقدمت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي يجب اتباعها لمعرفة التعامل مع نزلات البرد، وكذلك الإنفلونزا الموسمية.

القاعدة الأولى للتعامل مع دور البرد المنتشر

وقالت وزارة الصحة، إن القاعدة الأولى للتعامل مع دور البرد المنتشر هو اعتبار أي نزلة برد كإصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بسبب تشابه أعراض البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا على نحو كبير، موضحة أنه يجرى علاج نزلات البرد بشكل عادي، وفي حال عدم الاستجابة للعلاج خلال 24 ساعة، يجرى الذهاب إلى مستشفيات الصدر، والقيام بإجراء التحاليل للتأكد من الإصابة.

تجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وتابعت الوزارة الصحة أنه لابد من الالتزام بغسيل اليدين، وتجنب لمس العينين والأنف، موضحة أن الجراثيم تنتقل إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

وناشدت بتجنب التعامل بشكل مباشر مع مرضى الإنفلونزا الموسمية، فالإنفلونزا معدية وتنتشر بشكل سريع في الأماكن المزدحمة، وطالبت الوزارة من المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية نظرا لأهميته، وأثبتت التقارير أن عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية زاد بنسبة 40% عن العام الماضي.

انخفاض معدل التردد على المستشفيات

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل التردد على المستشفيات لمصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى حرص الوزارة على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.