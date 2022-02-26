بدء جلسة الحكم في دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لإلغاء توكيلين

بدأت الدائرة 3 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، منذ قليل، نظر الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له.

وجاء في الدعوى أن آية رشوان توفيق حررت لوالدها توكيلا رسميا عاما، وفوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع بتاريخ 17/8/202، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين 20/8/2020 وبتاريخ 22/8/2020.