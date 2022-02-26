محمد علي خير ينعي محمود الكردوسي: صاحب قلم بارع وأكثر أبناء جيله موهبة

نعى الإعلامي محمد علي خير، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي، أمس، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

صاحب رحلة صحفية ومهنية وقلم بارع

وقال «خير»، خلال برنامجه «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل منذ ساعات عن عالمنا الكاتب الصحفي المبدع الكبير الأستاذ محمد الكردوسي».

وتابع: «محمود الكردوسي رحلة صحفية مهنية وقلم بارع، من الكتاب القلائل اللي ممكن تقرا له لما يكتب، ولكنه كان قليل الكتابة، وكنا نقوله يا كردوسي أنت كسول وأنت موهوب، أنت أكثر أبناء جيلك موهبة، وكان له موقفه الداعم لثورة يونيو وللرئيس السيسي».

وواصل: «محمود الكردوسي كان أحد الشخصيات الوطنية المصرية اللي الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوري بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، كان يعاني من أمراض تتعلق بالكبد، وأجرى عملية لزراعة الكبد منذ سنوات».

نعزي أسرته الصغيرة والوسط الصحفي

واستكمل: «عانى مؤخرًا وازداد الألم في الشهور القليلة الماضية، وكان بالمستشفى منذ عدة أسابيع، وكنا نتابع حالته الصحية المتأخرة إلى أن فاجئا هذا الخبر الأليم».

واختتم: «نسأل الله له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ونعزي أسرته الصغيرة والوسط الصحفي في فقدان الكاتب الكبير محمود الكردوسي».

ويُعد «الكردوسي» من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.

و«الوطن» إذ تنعى واحداً من أبنائها المؤسسين، فإنها تعزي أسرة الفقيد ومحبيه.