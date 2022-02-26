رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب محمود الكردوسي: أحد رموز الصحافة الوطنية

كتب:

أحمد البهنساوى
05:38 ص | السبت 26 فبراير 2022
الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي

الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالًا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن. 

اقرأ المزيد:

محمود خليل ينعى الكردوسي: عرفته بكتاباته قبل رؤيته

سامي عبدالراضي ينعى محمود الكردوسي: كاتب حريف.. لا تراه إلا ناصحا مبتسما

«الوطن» تعيد نشر آخر مقال لـ محمود الكردوسي: عن كورونا.. وفيروسات «ما بعد 25 يناير»

مصطفى بكري ناعيا محمود الكردوسي: كان شجاعا ولم يعرف أنصاف الحلول

سحر الجعارة تنعى الكاتب محمود الكردوسي: الصحافة فقدت قلما لن يتكرر

تشييع جنازة محمود الكردوسي غدا من مسجد آل رشدان بمدينة نصر

وداعا محمود الكردوسي.. «الكتابة تبكي لفراقك»

رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي: رجل وطني فريد

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ينعى محمود الكردوسي: انحاز دوما لوطنه

«الوطن» تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي: وضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.