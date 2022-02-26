«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب محمود الكردوسي: أحد رموز الصحافة الوطنية

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الوطن، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال المجلس إن الفقيد كان أحد رموز الصحافة الوطنية، وكان مثالًا للعمل والاجتهاد وأفنى حياته دفاعا عن الوطن.