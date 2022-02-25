سحر الجعارة تنعى الكاتب محمود الكردوسي: الصحافة فقدت قلما لن يتكرر

نعت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، الذي توفي قبل قليل، بعد رحلة قصيرة مع المرض عن عمر ناهز 64 عاما.

الجعارة: مصر فقدت فارسا من أشجع وأنزه جنودها

وكتبت سحر الجعارة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وتابعت: «فقدت مصر فارسا من أشجع وأنزه جنودها.. وفقدت الصحافة المصرية قلما لن يتكرر الكاتب الكبير محمود الكردوسي، رئيس مجلس اداره جريدة الوطن.. فقدت أخي ورفيق دربي وشريك رحله العمر بوجعها الكبير وفرحها القليل»

ذهب من كان يكتب لملح الأرض

وواصلت :«ذهب من كان يكتب لملح الأرض ويدافع عن السيسي بشراسة.. ذهب وحيدا كما جاء غريبا، غادر حلمه وخلع ثوبه العدمي وتركنا نبكي، سأبكيك كثيرا كلما احتجت أخا».

واختتمت: «لم تكن كلماتك الأخيرة إلا وداعا: ملناش إلا بعض».