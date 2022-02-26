أكبر شركة شحن عالمية توقف رحلاتها من وإلى موانئ أوكرانيا بسبب الحرب

أعلنت شركة الشحن العالمية «ميرسك» توقفها عن نقل البضائع من جميع موانئ أوكرانيا، نظرًا لظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع العالم للتخوف من انقطاع الإمدادات للكثير من السلع والمنتجات، خاصةً القمح وبذور الزيوت والذرة.

«ميرسك» تعطل رحلاتها إلى أوكرانيا حتى نهاية فبراير الحالي

وذكرت مجموعة الشحن العالمية «ميرسك»، أنَّها أوقفت جميع رحلات الموانئ في أوكرانيا حتى نهاية فبراير 2022 لتغلق مكتبها الرئيس في «أوديسا» على ساحل البحر الأسود نتيجة الصراع مع روسيا.

بيان أكبر شركات الشحن العالمية: عدم الاتصال بموانئ أوكرانيا «حتى إشعار آخر»

وقال متحدث باسم شركة «ميرسك» أكبر شركات الشحن العالمية في بيان: «تظل الخدمات في روسيا متاحة، بينما قررنا عدم الاتصال بأي موانئ في أوكرانيا حتى 28 فبراير، وإيقاف أوامر القبول من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر».

وأضاف المتحدث أنَّ جميع موظفي الشركة، البالغ عددهم 60 موظفًا في أوكرانيا، كانوا في منازلهم وآمنون.

تعطيل مساري شحن ميرسك إلى أوكرانيا

يُشار إلى أنَّه لدى شركة «ميرسك» مسارين لشحن الحاويات في أوكرانيا، وهما يتصلان بميناء «بيفيدني» على بعد 30 كيلومترًا (19 ميلاً) شرق «أوديسا».

تخوفات عالمية من نقص سلع غذائية أهمها القمح والذرة والفول

ويتخوف العالم من تبعات وقف أكبر شركات الشحن العالمية جميع رحلاتها من موانئ أوكرانيا، أبرز تلك التداعيات هو توقف إمدادات عدد كبير من السلع الاستراتيجية إلى العالم، مثل القمح والذرة والفول، خاصة لدول الشرق الأوسط، حيث تعتبر أوكرانيا أحد أكبر الموردين الرئيسيين لهذه السلع الاستراتيجية.

كما تخطط العديد من تلك الدول المعتمدة في إمداداتها على دول البحر الأسود، خاصة روسيا وأوكرانيا، لإيجاد بديل لتوريد السلع الأساسية إليها، وتعتمد أوروبا على النفط والغاز الطبيعي المقبل من موسكو بشكل رئيسي في التدفئة وتشغيل المصانع.