أسامة ربيع عن جنوح سفينة ميرسك: «لما جالي الخبر قولت عادي»

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تعرض السفينة MAERSK EMERALD لعطل في محركاتها، خلال عبورها من قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال، موضحًا أن طولها 353 مترًا وعرضها 48 مترًا بغاطس 15.50 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن، وحدث فيها عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه وشحطت على جانب قناة السويس القديمة.

وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «يمر بالقناة نحو 18 ألف سفينة في العام، ومر اليوم الجمعة 68 سفينة بحمولة قدرها 3.6 مليون طن، وتوجه على الفور 4 قاطرات وتعاملت مع الوضع فورًا».

المركب خرجت بسلام

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه السفينة كان خلفها نحو 13 سفينة :«السفينة كانت في الكيلو 98، وقمنا بتحويل السفن ورائها عند الكيلو 95 كيلو، والمركب خرجت بسلام وهي الآن متواجدة في البحيرات ونفتش عليها حتى تستكمل مسيرتها».

وأشار، إلى أن مشكلة هذه السفينة كانت عبارة عن عطل كهربائي في المحركات: «لما جالي خبر قولت عادي لأن في حاجات كتير بتحصل كل يوم، لكن مش بنسلط عليها الضوء، احنا كل يوم في الأحداث دي، لكن موضوع سفينة إيفر جرين كان غريب شوية، لأن السفينة شحطت بالعرض، وعطل السفينة زي عطل الطيارة وعطل العربية وعطل أي حاجة تانية، دي حاجة واردة وبتحصل كل يوم».

نسعى لزيادة قدرات الهيئة في عمليات الإنقاذ

وأكد، أن مصر تتفاوض مع أكثر من شركة لشراء قاطرات تتراوح حمولاتها ما بين 250 طن إلى 300 طن، لزيادة قدرات الهيئة في عمليات الإنقاذ.