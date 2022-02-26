تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر محرك البحث «جوجل» في الوقت الحالي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، وستكون في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، لمتابعة المباراة الهامة التي يسعى فيها كلا الفريقين إلى تصدر المجموعة على حساب الآخر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة، لدور المجموعات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

وتقدم «الوطن» فيما يلي، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دونز اليوم، ويأتي في مقدمتها قناة On Time Sports، بالإضافة إلى قنوات إفريقية أخرى والتي ستبث المباراة على البث الأرضى الخاص بها.

تردد قناة On Time Sports

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

تردد RTS 2 HD SenegalRTB TVTVT Internationa

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة RTI 1ORTB TV

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن متابعة المباراة المهمة بين الفريقين من خلال قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث للبطولة وتفاصيل تردداتها هي:

قناة beIN SPORTS على نايل سات

- التردد 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بقائمة اللاعبين التالية: «محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر».