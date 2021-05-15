تشديدات أمنية قبل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استعدادتها لتأمين مباراة كره القدم، بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ستقام في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد «الأهلي وي السلام» بالقاهرة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى وضع خطة أمنية لتأمين الفريقين، وتأمين ستاد المباراة، وكذلك المناطق المجاورة له.

وأضاف المصدر أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، جرى تمشيط الاستاد وفحصه بواسطة رجال الأمن والكلاب البوليسية، وتابع المصدر بأن الأجهزة الأمنية تسلمت الاستاد حتى نهاية المباراة، لإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي تجاوزات قد تحدث أثناء المباراة.

وأوضح المصدر أنه سوف يجري تأمين أتوبيسات الفريقين، سواء أتوبيس لاعبي الأهلي، منذ خروجه من النادي الأهلي، وحتى دخول ستاد السلام، وكذلك تأمين أتوبيس اللاعبين بعد انتهاء المباراة والعودة إلى النادي الأهلي، مرة أخرى.

وأشار المصدر، إلى أنه بالنسبة لفريق صن داونز، فجرى وضع خطه تأمين له منذ دخول البلاد وحتى عودته إلى بلده مرة أخرى، وتابع المصدر بأن خطه تأمين الفريق الجنوب إفريقي سوف يجري تشديدها أثناء التوجه إلى ملعب المباراة، وحتى انتهاء المباراة وعودته مرة أخرى للفندق المقيم به، وحتى يتوجه إلى مطار القاهرة للعودة إلى بلده تحت حراسة أمنية مشددة.