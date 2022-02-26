الأهلي يتسلح بـ«معلول وعبدالمنعم وهاني والسولية» لعبور صن داونز

يستضيف النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطارة مباريات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

يدخل المارد الأحمر، بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، مباراة اليوم لحصد النقاط الثلاث، من أجل تعويض التعادل في المباراة الأولى أمام فريق الهلال السوداني والتي أقيمت في السودان، وللحفاظ على حظوظه في التأهل من المجموعة، خاصة في ظل قوة المنافسة بين جميع الفرق الأربعة الأهلي والهلال والمريخ من السودان، وصن داونز من بطل جنوب إفريقيا.

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