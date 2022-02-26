وزير التعليم العالي عن عدد المسجلين للدراسة بأوكرانيا: 3 آلاف و220 طالبا

أكّد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة في تواصل مستمر مع الجهات المعنية والملحق الثقافي بدولتي روسيا وأوكرانيا لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين هناك، لافتًا إلى أن هناك تواصل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنَّ 3 آلاف و220 طالبًا سجلوا عبر المنصة «ادرس في مصر» تحت الإشراف العلمي، بنسبة تصل لـ90% من إجمالي الطلاب غالبيتهم بكليات الطب والقطاع الهندسي.

خلية أزمة مشكلة برئاسة وزير التعليم العالي

ولفت إلى أنَّ العام الجاري شهد سفر نحو 143 طالبًا، منوهًا إلى أنَّه جرى التنسيق مع وزارة الهجرة والتواصل مع الجامعات المتواجدين بها للاطمئنان على الدراسة، معبرًا عن أمله في اكتمال التعليم الدراسي بنظام التعليم عن بعد، متابعًا أنَّ هناك خلية أزمة مشكلة برئاسة وزير التعليم العالي للاطمئنان على تنقل الطلاب وخروجهم الأمن من وإلى مصر والحدود والتنسيق حال احتياجهم أي شيء.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد كلية الآداب جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أنَّ العملية التعليمية منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى التوسع من تطعيم غالبية للطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا، فضلا عن التشديد على التوسع في الأنشطة الطلابية المختلفة.