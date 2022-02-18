تشكيل مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

أعضاء المجلس

ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب، وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق، رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، والدكتور يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور محمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.