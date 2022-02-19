وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن زيارة وفد «البحوث الفلكية» للإمارات

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د.جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول زيارة فريق من الباحثين بقسم ديناميكية الأرض بالمعهد، لدولة الإمارات العربية المتحدةالشقيقة، وذلك في ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد وبلدية دبي، والجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها.

وأوضح التقرير أن الوفد قام بزيارة إدارة المساحة ببلدية دبي، حيث تم استعراض الإمكانيات البحثية للمعهد، وبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تقوم بلدية دبي بعدد من المشروعات الكبيرة، مضيفًا أن شركة الاتحاد الإماراتية استعانت بالمعهد لإجراء دراساته في مجال القياسات المساحية والثاقلية الأرضية، نظرًا للخبرات الواسعة التي يتميز بها المعهد في هذا المجال.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق البحثي الإمكانيات والمشروعات الجارية لدى بلدية دبي، ومنها منظومة إدارة برج خليفة، وكذا نظام مراقبة النشاط الزلزالي، فضلًا عن زيارة معرض اكسبو دبى (Dubai Expo)، وتفقد عدد من الأجنحة للدول المُشاركة، وكذلك زيارة الجناح المصري الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

وفي سياق متصل، التقى د. جاد القاضي بالدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة، ورئيس الاتحاد العربي للفلك، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر في الموضوعات العلمية الحديثة المطروحة على الساحة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء، ومُناقشة آليات تعزيز التعاون المُشترك في مجالات تخصص المعهد، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء المراصد الفلكية.

كما التقى د. القاضي بالشيخ السيد علي الهاشمي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القضائية والدينية بدولة الإمارات، لدعم العلاقات فيما يتعلق بالفلك الشرعي ورصد الأهلة ومواقيت الشهور العربية، وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون المصري الإماراتي في هذه المجالات.