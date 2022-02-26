الإعلامية منى الألفي تتصدر محركات البحث بعد خطبتها على مجدي صبحي

تصدر الفنان مجدي صبحي، والإعلامية منى الألفي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خطبتهما لبعضهما، من خلال حفل عائلي بسيط، وذلك بعد شهور من إعلان الأول اعتزاله فنيًا في شهر مايو الماضي.

وأعلن الفنان مجدي صبحي، نبأ خطوبته الساعات الماضية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر نشر عدة صور تجمعه بالعروس، قائلًا: «في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية المتألقة منى الألفي والفنان مجدي صبحي».

منى الألفي تعمل مذيعة في قناة فضائية

وتعمل العروس، في قناة الحدث اليوم وتقدم برنامج بعنوان «حقك وحقي»، وهي من محافظة الإسكندرية، وحاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، ومذيعة براديو صوت العرب من أمريكا، واعتادت على تقديم برنامج «50 دقيقة» من قبل، وذلك بحب صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وعلقت الإعلامية على واقعة ضرب عروس الإسماعيلية على يد عريسها، فور خروجها من صالون التجميل استعدادا لحفل زفافها، بتوجيهها رسالة للعروس، قائلة: «ماينفعش زوج ولا سند ولاضهر».

والفنان مجدي صبحي، أعلن اعتزاله الفن في شهر مايو الماضي، ولكنه قرر التراجع عنه، مؤكدًا أنه رضخ لمطالب أصدقاءه وجمهوره، الذين رفضوا ابتعاده عن مجال التمثيل، وأن القرار جاء في لحظة انفعال وغضب، وأنه سيشارك في عمل مسرحي جديد، وصفه بالضخم من حيث الإنتاج والإخراج وفريق العمل.

وشارك «صبحي» في عدد من الأعمال الفنية المختلفة التي جمعته بشقيقه الأكبر، مثل «أجزاء مسلسل يوميات ونيس، رجل غني فقير جدا، ملح الأرض، فارس بلا جواد».