خطوبة الفنان مجدي صبحي من الإعلامية منى الألفي

أعلن مجدي صبحي عبر صفحته عن خطوبته على الإعلامية منى الألفي، كما أعلنت الأخيرة كاتبة عبر صفحتها على فيسبوك: «في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي».

سيمون تهنئ مجدي صبحي

وكانت الفنانة سيمون أول المهنئين بخطوبة الفنان مجدي صبحي من الإعلامية منى الألفي وكتبت سيمون: «ألف مبروك صديقي وأخويا الفنان المحترم مجدي صبحي والصديقة الجميلة الإعلامية الجميلة منى الألفي يا رب يبارك لكم وفيكم».

مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، اشتهر بمشاركته لأخيه الأكبر الفنان محمد صبحي ومن أعماله في التليفزيون مثل: «يوميات ونيس، فارس بلا جواد، وأنا وهؤلاء» وفي المسرح مثل: «كارمن، لعبة الست، وماما أمريكا».

مسيرة مجدي صبحي

مجدي صبحي هو ممثل مصري، تخرج في معهد الفنون المسرحية - أكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية، والتليفزيونية التي حظيت بنجاح وشهرة واسعين. مجدي صبحي هو شقيق المخرج والممثل محمد صبحي، كما أن له شقيق آخر يعمل بمجال التمثيل هو شريف صبحي.

وعانى مجدي صبحي بشهر أغسطس الماضي لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها لأحد المستشفيات نتيجة ارتفاع نسبة السكر التي أدت إلى عدة اضطرابات في جسده.

وكان مجدي صبحي أعلن اعتزاله في مايو الماضي قبل أن يعدل عن القرار بعدها بأيام وكتب على الفيسبوك وقتها: «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما.. قدمت فيها أعمال محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب.. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي.. ولا أنا شبههم.. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فنا رخيصا، والحقائق أمامي».