مجدي صبحي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

نقل الفنان مجدى صبحى إلى المستشفى مساء أمس الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تطورات الحالة الصحية لمجدى صبحى

وكشف صبحي عن تطورات حالته الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «الحمد لله بقيت أحسن من إمبارح بكتير ونسبة السكر في الدم اتظبطت بشكل كبير».

وأضاف صبحي أنه سيقضي عدة أيام أخرى فى المستشفي: «لسه نسبة السكر موصلتش للنسبة اللي المفروض تكون عليها، أنا بقيت أحسن بس النسبة ما زالت مرتفعة إلى حد ما، وعلشان كدا الدكاترة طلبوا مني أن لازم أكون في المستشفى كام يوم تاني، علشان النسبة تتظبط وتستقر وأكون قادر أن أخرج من غير أي قلق».

مجدي صبحي يتراجع عن اعتزاله

يذكر أن الفنان مجدي صبحي كان قد أعلن اعتزاله منذ فترة من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، قال فيه «أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركز كتير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عام قدمت فيه أعمالًا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب».

ولكن تراجع مجدي صبحي عن قراره بالاعتزال، وأعلن عودته مرة أخرى من خلال منشور عبر صفحته الخاصة.