مجدي صبحي يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. «خرجت من المستشفى»

تعرّض الفنان مجدي صبحي لوعكة صحية شديدة منذ 4 أيام، بسبب ارتفاع نسبة السكر بالجسم؛ ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

تطورات الحالة الصحية للفنان مجدي صبحي

وكشف «صبحي» عن آخر تطورات حالته الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «بفضل الله ودعاء الجمهور، خرجت من المستشفى أمس، والآن في منزلي أواصل رحلة العلاج، وحالتي الصحية تحسنت كثيرًا، فقد كنت أعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر، وذلك أدى إلى اضطرابات شديدة بالجسم، ولكن حالتي اختفلت منذ 4 أيام، والحمد لله الوضع الآن مستقر».

وأوضح أن نسبة السكر في الدم عادت إلى معدلها الطبيعي، ولكنه يتعامل بحذر شديد مع الموضوع، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج له طالبه بالالتزام بالراحة في المنزل لمدة 3 أيام متواصلة مع متابعة قياس نسبة السكر باستمرار.

آخر أعمال الفنان مجدي صبحي

مسرحية «سيرة الحب» كانت آخر أعمال مجدي صبحي، إنتاج عام 2019، وبعد النجاح الكبير الذي حققه من خلالها، قرر أن يعتزل الفن لفترة، لأسباب شخصية خاصة به، ولكن الجمهور طالبه بالعودة مرة أخرى إلى المجال الفني.

مسرحية «سيرة الحب» من بطولة إيهاب فهمي وسمية درويش وشريف عواد، من تأليف أيمن الحكيم وإخراج محمد أحمد عبادة.

معلومات عن الفنان مجدي صبحي

شارك الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، في عدد كبير من الأعمال الفنية منها: « يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، ورجل غني فقير جدًا»، ومن المسرحيات «كارمن وماما أمريكا».

كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى منها فيلم «بلطية العايمة وكوكب الشرق، غيبوبة، ناصر 56».