نتيجة انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد.. أحمد داود نقيبا (صور)

أعلن المهندس وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين، صباح اليوم السبت، في بيان صحفي، نتيجة فرز الأصوات بانتخابات المهندسين الفرعية ببورسعيد.

وأكد «حرز»، فوز الدكتور المهندس أحمد داوود بمقعد نقيب المهندسين، بعدد أصوات بلغ 798 صوتا، وذلك على الدكتور محمد الجوهري الذي حصل على 357 صوتا، وكذلك المهندس جابر رحيمة الذي حصد 125 صوتا.

فوز 7 مرشحين علي مقاعد مجلس نقابة المهندسين ببورسعيد

وفاز بمقاعد مجلس النقابة 7 مرشحين، هم الدكتور رمضان علي أحمد عبد العال عن شعبة كهربا بإجمالي 713 صوتا، والمهندس أحمد صلاح محمد أحمد عبد العال عن شعبة كهربا بـ620 صوتا، والدكتور عزات أحمد سلام عن شعبة مدني بـ812 صوتا.

كما فاز المهندس خالد عبده يونس عن شعبة العمارة بـ716 صوتا، والمهندس محمود السيد محمود على رضوان عن شعبة الميكانيكا بـ686 صوتا، والمهندس أحمد محمد عبد الواحد أيضا عن شعبة الميكانيكا بـ669 صوتا، وفاز عن الأقسام الأخرى المهندس محمد رشاد رجب المصري بـ661 صوتا.

1306 مهندسا شاركوا في الانتخابات

وذكر «محرز»، أن عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد 1306 ناخبا، بينهم 1186 صوتا صحيحا، و120 صوتا باطلا، من إجمالي 11400 مهندس ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الجمعية العمومية ببورسعيد.

يذكر أن 23 مهندسا تنافسوا على 7 مقاعد بمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد الحالي، وهم مقسمون إلى سبعة مهندسين قسم ميكانيكا، وتم فوز 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهربا وتم فوز 2 من المرشحين بمقعدين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني وتم بالفعل فوز واحد بالمقعد، وثلاثة مهندسين قسم عمارة وتم فوز واحد بالمقعد، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة (التعدين، البترول، والغزل والنسيج)، وتم فوز واحد بالمقعد.

ولم تعلن حتي الآن نتيجة انتخابات الشعب التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، لكن المؤشرات المبدئية ببورسعيد تبشر بفوز المهندس عمرو الأدهم عن شعبة ميكانيكا والمهندس محمود المصري عن شعبة كهربا، ويتم الإختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة 3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.