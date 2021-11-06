نقابة المهندسين ببورسعيد تقيم حفلها السنوي الثاني لتكريم المتفوقين

أقامت نقابة المهندسين الفرعية، أمس الجمعة، حفلها السنوي لتكريم المتفوقين من أبناء المهندسين بمحافظة بورسعيد، من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الأقسام وخريجي كلية الهندسة جامعة بورسعيد، والمتفوقين من أبناء المهندسين في الشهادة الثانوية العامة للشعب الثلاث رياضة وعلوم وأدبي، وذلك بحضور نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد علي داود نقيب المهندسين ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة.

قدم الحفل المهندس محمود المصري رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة المهندسين الفرعية، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بمبنى نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، بشارع عرابي فى نطاق حي العرب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وبعض آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور أحمد علي داوود، نقيب المهندسين كلمته، ورحب بالحضور وأعرب عن سعادته بأبناء محافظة بورسعيد من خريجي كلية الهندسة جامعة بورسعيد، مثنيا على نشاط وتنظيم اللجنة الاجتماعية برئاسة المهندس عمرو الأدهم للاحتفالية.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يكلل جهود أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، معربا عن سعادته بوجوده بجانب أبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، كما أوضح بكلمات جميلة عن دور كلية الهندسة جامعة بورسعيد، ودور نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد الرائدة في تكليل جهود ونجاحات أبنائها.

عثمان: دور نقابة المهندسين رائد في تطوير ميادين ومنشأت بورسعيد

من جانبه أشار المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، فى كلمته، للدور الرائد لنقابة المهندسين فى كل المجالات والتطوير فى كل ميادين ومنشآت المحافظة، وأثنى على المهندسين والعاملين بالنقابة، وبكلية الهندسة، ودورهم المثمر في تطوير محافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته التي ألقاها على الحضور أثناء الحفل، أن كلية الهندسة هي فن أكثر منها دراسة، فهي الكلية التي ترسم الخطوط العريضة لكل محافظة، من مبان ومنشآت وشكل حضاري، مؤكدا أن نقابة المهندسين هي الأم التي تحتضن كل العلوم الهندسية التي تثمر وتساهم في تطوير محافظة بورسعيد.

وقدمت النقابة للطلاب الحضور من أبنائها فيديو يجمع صور أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين المتفوقين فى الثانوية العامة تكليلا لجهودهم.

وخلال الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء كلية الهندسة جامعة بورسعيد، وأبناء المهندسين من أوائل الثانوية العامة، ومنحهم الشهادات والدروع الحاملة لشعار النقابة، تعبيرا عن النجاحات التي يحققها أبناء المحافظة.