فوز أحمد داوود بمقعد نقيب المهندسين في بورسعيد 

بدأت فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد بعد إغلاق باب الاقتراع الساعة السابعة مساء اليوم، بمقر النقابة بشارع عرابي في حي العرب.

حصول النقيب السابق على 799 صوتا

وحصل الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ببورسعيد السابق على 799 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات.

كانت الانتخابات قد أغلقت بعد تقدم 1300 مهندس للتصويت في 5 لجان، وكان ترشح 3 مرشحين على منصب النقيب وهم دكتور أحمد داوود النقيب السابق ودكتور محمد الجوهري والمهندس جابر رحيمة.

وقال المهندس وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية ببورسعيد: «حصل داوود على 799 صوتا من إجمالي 1300 صوت من إجمالي 11400 مهندس إجمالي الجمعية العمومية ببورسعيد كما يجري الفرز لاختيار 7 مرشحين أعضاء للنقابة من 23 مرشحا حيث سيتم اختيارهم مرشحين لشعبة ميكانيكا و2 كهرباء ومهندس مدنى ومهندس عمارة وآخر من احدي الشعب الباقية».

كما سيتم اختيار من شعبة النقابة العامة 3 مرشحين فوق السن و5 تحت السن ما عدا أقسام بترول وتعدين وكيمياء.

إعلان النتيجة النهائية اليوم

وأعلن المستشار حامد أبو العينين رئيس اللجنة العامة للانتخابات نقابة المهندسين الفرعية، ومدير المكتب الفني للنيابة الإدارية ببورسعيد، أنه تم فرز الأصوات مباشرة عقب انتهاء فترة التصويت، وستستمر لجنة المستشارين في الفرز إلى أن تعلن النتيجة اليوم.

وتكونت اللجنة القضائية التي تشرف على العملية الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية، من المستشار حامد أبو العينين رئيس اللجنة العامة للانتخابات، المستشار هشام أبو الوفا، والمستشار هشام الحديدي، والمستشار أحمد إسماعيل، والمستشار محمد مدحت حافظ، والمستشار أشرف بدير.