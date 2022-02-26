الأمن الروسي: لا نستبعد تأميم ممتلكات لأشخاص معاديين لبلادنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنَّه لا يستبعد أن تقوم روسيا بتأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لموسكو إذا جمدت أصولاً روسية.

وأوضح ميدفيديف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الروسي "فكنتاكتي"، ونقلته وكالة سبوتنك الروسية، أن موسكو سترد على تجميد أصول روسية في الخارج بتجميد أصول مواطنين وشركات أجانب في روسيا.

وواجهت روسيا فرض عقوبات عدة من عدد كبير من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية كان أبرزها وقف مشروع خط الغاز السيل الشمالي 2 ، وكذلك قيام بوريس جونسون بفرض حظر على شركة الطيران الروسية " إيروفلوت"، والتهديد باخراج روسيا من نظام " سويفت" المالي.

في الوقت نفسه أعلنت مجموعة من الدول الآسيوية والعربية دعمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي رفضت فرض عقوبات على روسيا مثل الصين والتي طالبت الجانبين الروسي والأوكراني بضبط النفس .

كما قامت روسيا بفرض عقوبات مماثلة لبعض الدول مثل قيامها بحظر الطيران البريطاني وكذلك قامت بسحب موظفيها من قاعدة إطلاق فضائية في فرنسا.