أسعار البترول تصل إلى 102 دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

بعد أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، أدت أخبارها إلى تحركات سوقية كبيرة ومؤثرة بشكل كبير على الصعيد العالمي، فبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية، خاصة في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا، وبعد أن صرح مسؤولون أوكرانيون بتعرض العاصمة كييف لضربات صاروخية وسُمع دوي انفجارات عدة في وسطها.

برميل النفط يكسر حاجز الـ100 دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في دفع أسعار البترول إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ عدة سنوات، ليتخطى سعر برميل النفط خام برنت العالمي جاز الـ100 دولار أمريكي مسجلا بذلك 102.61 دولار للبرميل الواحد.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس تصل لـ 97.26 دولار للبرميل

وعلى ذلك النهج قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنحو 5.60% إلى 97.26 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2014.

الغاز الطبيعي يرتفع 25% بأسواق أوروبا

وجاء تأثير بدء الحرب ليس فقط على أسعار النفط الخام، ولكنها أثرت تباعا على أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي، والتي سجلت ارتفاعات وصلت إلى 25%.

توقعات لخام برنت بالوصول لـ120 دولارا للبرميل

وفي هذا السياق توقع بنك أوف أمريكا، من خلال عدة أبحاث أن يصل سعر النفط العالمي لخام برنت إلى 120 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وقد وصلت أسعار النفط إلى أعلى معدل لها منذ عام 2014.

وإذا استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أكثر من ذلك، فمن المتوقع أن يتواصل ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، خاصة وأن روسيا تعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل أساسي على جميع الدول المستوردة للنفط بشكل أساسي.