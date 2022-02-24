الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسعار النفط والذهب

لم تمر ساعات على أول ضربة عسكرية وجهتها روسيا إلى جارتها أوكرانيا، فجر اليوم، حتى ارتفع سعر برميل النفط وأسعار الذهب، مسجلين أرقاما قياسية، وسط ترقب دولي عما سوف تنتهي إليه العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

ارتفاع سعر برميل النفط 6 دولارات منذ 7 أيام

وشهد سوق النفط العالمي، ارتفاعا في برميل النفط، تخطى الـ100 دولار أمريكي، حيث سجل سعر البرميل 100.04 دولار، ليقفز أكثر من 6 دولارات مرة واحدة وهو أمر لم يحدث منذ 7 أعوام.

الذهب يرتفع بنسبة 2.1%

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، حيث بلغت أعلى مستوى لها، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1 % إلى 1949 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2021، فيما سجلت العقود الآجلة تسليم أبريل 1951 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وشنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، فجر اليوم، بعدما اعترضت روسيا على توسعات حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدودها، وخاصة بعدما أراد الناتو ضم دولتي جورجيا وأوكرانيا، وهو الأمر الذي دعمته عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم سيناريوهات التهدئة والمباحثات الدبلوماسية، التي تمت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من رؤساء الدول مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي ماكرون، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى شيء.

كما فرضت عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على روسيا، بعد قيامها بالاعتراف بجمهوريتي دونيستيك ولوغانسك الشعبيتين، والمنفصلتين من جانب واحد عن أوكرانيا، وهو ما اعتبره الغرب تهديدا لسيادة أوكرانيا، ليقوموا بفرض عقوبات مالية على روسيا، كان أبرزها وقف مشروع السيل الشمالي، إلى جانب فرض عقوبات على البنوك الروسية التي تديرها الدولة، في المقابل قدمت بعض الدول الأوروبية مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا فضلاً عن تقديم مساعدات مالية.